محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 116 من قروض الخريجين



جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ، لاجتماع مجلس ادارة جهاز تشغيل شباب الخريجين وتم استعراض جدول الاعمال الذى اعدته ادارة الجهاز بإشراف زينب الامشاطى، مدير عام الجهاز، وتم التصديق على صرف الدفعة رقم 116 من قروض الجهاز بقيمه اجماليه 740 الف جنيه يستفيد منها 58 مستفيد من الشباب ابناء المحافظة على مستوى المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.



وأضاف الشعراوي، أن اجمالي القروض المنصرفة حتى الان ما يزيد على 68 مليون جنيه بإجمالي مستفيدين بلغ 10411 مستفيد من الجنسين منهم 5064 من الذكور و5347 من الإناث.



ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة.



وأكد المحافظ، على أهمية تسهيل اجراءات الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة للشباب، مشيرًا لأهمية التسويق الجيد للقروض بكافة المصالح الحكومية وأكد على أهمية حرص الشباب على الاستفادة العظمى من القروض وحسن توظيفها بتوفير حياه كريمة لهم ولأسرهم.

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، أنه تم رفع قيمه القرض الممنوح من جهاز تشغيل شباب الخريجين للشباب من ابناء المحافظة الى 30 الف جنيه بدلا من 20 الف جنيه، لإقامة مشروعات بيئية متناهيه الصغر للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.