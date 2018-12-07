افتتاح أول وحدة لعلاج التشوهات الخلقية بمستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية

أعلن الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة افتتاح أول وحدة لعلاج التشوهات الخلقية على مستوى مستشفيات التأمين الصحى بمحافظة القليوبية تحت إشراف الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور جمال حجاج مدير فرع القليوبية.



وقال مدير مستشفى أن افتتاح هذا القسم جاء للحاجة المُلحة بسبب كثرة ما يرد من مصابين بهذا المرض وخاصة عند حديثي الولادة لاسيما بالوجه والفكين واليدين من أجل خدمة قطاع كبير من المستفيدين بمظلة التأمين الصحى.





وأشار "حجاج" في تصريحات صحفية اليوم،أنه بعد اعداد دراسة كاملة تم افتتاح وحدة التشوهات الخلقية في المستشفى بتجهيزات طبية تكلفت نحو 5 ملايين جنيه ومجهزة ب 10 أسرة وتضم كادر طبي متخصص تحت إشراف د. أيمن أبو المكارم ود. سارة عبدالله استشاريين التجميل ود. احمد عبدالهادى ود. محمد صلاح اخصائي التجميل وتم إجراء 10 عمليات بالوحدة حتى الآن.







