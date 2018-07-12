تشيلسي يوجه صفعة لريال مدريد في صفقة كانتي

تحركت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، للرد بسرعة على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيجولو كانتي لاعب وسط الفريق خلال الصيف الجاري.









ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن تشيلسي يستعد لتوجيه ضربة قوية لريال مدريد في صفقة كانتي، بتمديد عقده وإغرائه براتب سنوي ضخم.









واشار الموقع ، إلي أن تشيلسي قرر تقديم راتباً إسبوعياً لكانتي بـ200 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 12 مليون يورو سنوياً، لضمان بقائه مع الفريق.









وأكدت التقارير الأخيرة، على أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان قد أعلنا رغبتهم في التعاقد مع كانتي بعد تألقه طوال الفترة الماضية.



