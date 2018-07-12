أشرف سلطان: مقياس نجاح الحكومة الحالية هو قدرتها على تنفيذ برنامجها

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قائلًا إنه كان هناك حديث عن برنامج الحكومة، ورئيس الوزراء حريصًا على متابعة آليات تنفيذه.



وأكد "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحياة" مساء الخميس، أن مقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ برنامجها.



وأضاف أن وزيرة التخطيط عرضت خطة الإصلاح الإداري في إطار التنمية المستدامة، وأشارت إلى بعض ملامح الإصلاح، موضحًا أن وزيرة التخطيط تتابع هذا الملف والتحديات التي تواجهه.

