الأهلي يفوز على نجوم المستقبل بثنائية وديا تحضيرا لمواجهة تاونشيب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مطمئنا مساء اليوم الخميس علي نظيره نجوم المستقبل بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة تاون شيب بطل بوتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو الحالي .





أحرز هدفا الأهلي وليد أزارو في الدقيقة 61 في حين أحرز هشام محمد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 81.



