حكومة كرواتيا تعقد اجتماعها بزي المنتخب احتفالًا بالوصول لنهائي كأس العالم





عقد وزراء حكومة كرواتيا، جلسة وهم يرتدون قمصان المنتخب الوطني ذات اللونين الأحمر والأبيض اليوم الخميس، احتفالا بفوز المنتخب على إنجلترا في الدور نصف النهائي لكأس العالم بروسيا.





وفازت كرواتيا على إنجلترا 2-1 في موسكو الأربعاء، لتصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، حيث ستواجه فرنسا يوم الأحد القادم.





وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة الحكومة: "ما حدث أمس في موسكو هو أفضل دعاية ممكنة لبلادنا على المستوى الدولي. هذا نجاح لبلد صغير ذي قلب كبير"، وفق ما نقلت "رويترز".





وكان بلينكوفيتش قد حضر مباراة أمس، كما سبق لرئيسة البلاد كوليندا غرابار كيتاروفيتش حضور مباراة ربع النهائي أمام روسيا.





ويتوقع أن تحضر كيتاروفيتش المباراة النهائية بالزي الكرواتي، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد.



