9 خطوات لتسجيل الرغبات للجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. تعرف عليها

تنتظر اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، وصول نتيجة الثانوية العامة، بعد إعلانها رسميا اليوم من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لتحديد المؤشرات الأولية للمرحلة الأولى للتنسيق، على أن تعلن بصورة نهائية الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى بعد الانتهاء من تحليل بيانات النتيجة.





وينشر "الفجر"، فيما يلي، الخطوات الصحيحة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق.





1-يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ72 ساعة www.tansik.egypt.gov.eg





2- أدخل الرقم القومي ورقم جلوسك طبقا لمرحلتك، وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.





3- بالضغط على الخطوة التالية يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي.

4- إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقًا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.





5- تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفى حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468.





6- المجموع الكلي الذي يظهر للطالب يتضمن الآتي: المجموع الأصلي + درجة الحافز الرياضي "إن وجدت".





7- الطالب المعفي من اللغة الثانية( ثانوية عامة قديمة)، يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الأصلي × 410 ÷360.





8- الطالب المعفي من اللغة الثانية( ثانوية عامة حديثة)، يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الأصلي × 410 ÷370 .





9- تظهر عقب ذلك شاشة اختيار وتعديل الرغبات "تحتوي على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل"، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب التي تتمثل في:





يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص، من ثم يختار الطالب الكلية أو المعهد الذى يرغب فى الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى والواردة بالجداول بهذا الدليل.





ويختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات، ومن ثم تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته.





يجب على الطالب اختيار كل الكليات فى النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر شريطة استيفاء الشروط أعلاه، كما يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب، التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.





وفقًا لقاعدة التوزيع الإقليمي فإن القبول فى بعض الكليات والمعاهد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يكون من المنطقة التى تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسرى ذلك على كليات التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، ولا يمكن للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدى رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد بهذا الإقليم، حيث يكون القبول فيها مقصوراً على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم.



