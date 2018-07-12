حبس 8 أشخاص سرقوا خليجيين بالإكراه في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بحبس 8 أشخاص بتهمة سرقة خليجيين بالإكراه بدائرة قسم أكتوبر.



تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من خليجيين يفيد بهجوم 8 أشخاص ملثمين، دخلوا الفيلا التي يقيمون بها وقاموا بتهديدهم بأسلحة بيضاء، وسرقوا 2جواز سفر ومبلغ بقيمة 40الف جنيه و9هواتف محمول، كما قاموا بسرقة ملابسهم وفروا هاربين.



وتوصلت تحريات المباحث بان المتهمين هم (3سائقين-ونجاران-وعاطل-وعامل) وتم إعداد قوة أمنية للقبض على المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



تحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.