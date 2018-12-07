محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع إنشاء المدرسة اليابانية بإبشان (صور)

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مشروع انشاء المدرسة اليابانية بإبشان _ بيلا بتكلفة 21 مليون جنيه، بحضوراللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شكرى الجندى، اللواء أيمن عبد الله، الدكتور عبد العزيزحمودة، أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، المهندس وفائى الشناوى رئيس قطاع كفرالشيخ بهيئة الأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال محافظ كفر الشيخ ان المدرسة اليابانية تقام على مساحة 11 الف م2 بقرية إبشان ببيلا ووصلت نسبة التنفيذ 80% وسيتم الانتهاء منها خلال 60 يومًا لتستوعب 490 طالب وطالبة بعدد 14 فصل مكونه من 3 طوابق بتكلفة 21 مليون جنيه ومن المقرر ان تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا من الحضانه حتى المرحلة الثانوية من اجمالى 4 مدارس يابانية تقام بمراكز كفرالشيخ والحامول وبلطيم.