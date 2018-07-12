انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق قطعة أرض في الصف

أمرت نيابة الصف بندب أحد خبراء المعمل الجنائي لفحص اندلاع النيران والمعاينة ومعرفة أسباب الحريق بقطعة أرض تابعة لمنطقة مساكن بمركز الصف.



تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بقطعة أرض بقرية غمازة الكبرى بدائرة مركز الصف.



وعلى الفور قام رجال الحماية المدنية بالجيزة بالسيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية ومنع امتداد الحريق إلى المساكن القريبة وبالدفع بـ 4 سيارات إطفاء تم إخماد الحريق الذي نشب في الاشجار على مساحة فدان ونص.



تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بماسبق ذكره.