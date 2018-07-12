عاجل.. رئيس الأركان يتفقد مركز العمليات الدائم بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب

أفادت فضائية "اكستر نيوز" في نبأ عاجل، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تفقد مركز العمليات الدائم بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومركز عمليات الجيش الثالث.



وأضافت أنه يتابع سير العمليات العسكرية في سيناء، ويتابع معدلات التنفيذ للمشروعات التنموية في سيناء لتوفير الحياة الكريمة لأهالي سيناء.

