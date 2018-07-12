رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري ‏الديمقراطي يكشف أسباب رفضه بيان حكومة "مدبولي"

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى ‏الديمقراطي الاجتماعي عضو تكتل 25-30 بالبرلمان، إنه بعد دراسة ‏بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل ‏محاوره بالكامل، تم اكتشاف العديد من النقاط السلبية والتي من الواجب ‏والمُلزم على الحكومة إيضاحها وتتمثل في تحديد المدة الزمنية لتنفيذ كافة ‏محاور البرنامج بشكل عام.‏





وأضاف منصور، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن برنامج الحكومة اعتمد ‏على استراتيجية تسويف الفعل وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، ‏مُؤكدًا أنه لابد من تغيير استراتيجيتها بوضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ ‏وليس حبرًا على ورق على أن تكون مرتبطة بجدول زمنى مُحدد يلبى ‏احتياجات المواطنين، مُشيرًا إلى أن كافة حكومات الدول العظمي تنتهج ‏هذا النهج وبرنامجها يعد ميثاقًا أمام مواطنين الدولة.‏





كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ‏أن المحور الخامس من بيان الحكومة والذي يتضمن تحسين مستوى ‏معيشة المواطن معلوماته منقوصة تمامًا وذلك حين أكد بأنه سيتم تطوير ‏المعيشة حال توفير 33 مليار من الميزانية مُتسائلا "وماذا إذا لم تتواجد ‏الميزانية المذكورة؟ هل ستصمت عن تطوير حياة المعيشة للمصريين؟"، ‏مُشيرًا إلى أن بيان الحكومة أيضًا تضمن إنشاء مدن جديدة بقيمة 150 ‏مليار وهذا مُقترح جيد تخفيفًا عن زيادة الأعباء حول العاصمة ألا أن ‏توقيت تنفيذه ليس بالمقبول تزامنًا مع وجود تهالك في أغلب المرافق ‏بمختلف محافظات الجمهورية، مُؤكدًا أنه طالب بتخفيض ميزانية إنشاء ‏المدن إلى 30 مليار والـ 120 مليار الآخرين من الميزانية تذهب لتطوير ‏المرافق بالمحافظات.‏



