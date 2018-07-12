رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي يكشف أسباب رفضه بيان حكومة "مدبولي"
الخميس 12/يوليه/2018 - 07:07 م
إسلام شعراوي
قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي عضو تكتل 25-30 بالبرلمان، إنه بعد دراسة بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل محاوره بالكامل، تم اكتشاف العديد من النقاط السلبية والتي من الواجب والمُلزم على الحكومة إيضاحها وتتمثل في تحديد المدة الزمنية لتنفيذ كافة محاور البرنامج بشكل عام.
وأضاف منصور، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن برنامج الحكومة اعتمد على استراتيجية تسويف الفعل وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، مُؤكدًا أنه لابد من تغيير استراتيجيتها بوضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ وليس حبرًا على ورق على أن تكون مرتبطة بجدول زمنى مُحدد يلبى احتياجات المواطنين، مُشيرًا إلى أن كافة حكومات الدول العظمي تنتهج هذا النهج وبرنامجها يعد ميثاقًا أمام مواطنين الدولة.
كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن المحور الخامس من بيان الحكومة والذي يتضمن تحسين مستوى معيشة المواطن معلوماته منقوصة تمامًا وذلك حين أكد بأنه سيتم تطوير المعيشة حال توفير 33 مليار من الميزانية مُتسائلا "وماذا إذا لم تتواجد الميزانية المذكورة؟ هل ستصمت عن تطوير حياة المعيشة للمصريين؟"، مُشيرًا إلى أن بيان الحكومة أيضًا تضمن إنشاء مدن جديدة بقيمة 150 مليار وهذا مُقترح جيد تخفيفًا عن زيادة الأعباء حول العاصمة ألا أن توقيت تنفيذه ليس بالمقبول تزامنًا مع وجود تهالك في أغلب المرافق بمختلف محافظات الجمهورية، مُؤكدًا أنه طالب بتخفيض ميزانية إنشاء المدن إلى 30 مليار والـ 120 مليار الآخرين من الميزانية تذهب لتطوير المرافق بالمحافظات.
وتابع: "الحكومة أكدت أنه تم رصد مبلغ وقدره 1.9 مليار جنية لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية ألا أنها لم تذكر أي خطوات لتنفيذ ما تريده، مُؤكدًا أنه لا فرق بين بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق عن برنامج الدكتور مصطفى مدبولي بل أنه استكمالا لما بدأه المهندس شريف إسماعيل.
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