إغلاق برج إيفل بسبب نهائي المونديال

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق برج إيفل يوم الأحد المقبل، لمتابعة نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا بالبطولة المقامة في روسيا.









وأكدت الشرطة الفرنسية، أن قرار إغلاق برج إيفل، جاء لحماية المشجعين والسياح خلال يوم مباراة النهائي، حيث ستوفر الشرطة أكثر من 12 ألف شرطي بسبب الحشد المتوقع في العاصمة الفرنسية لمتابعة المباراة.









واضافت الشرطة، أن السياح الذين قاموا بشراء تذاكر لزيارة برج إيفل يوم الأحد، عليهم استرداد قيمة هذه التذاكر خلال شهرين من الآن.









كما أعلن قائد شرطة باريس ميشيل ديلبوش يوم الخميس، أن العاصمة ومنطقتها ستتمتع بتعزيز خاص لـ 12 ألف شرطي و 3 آلاف إسعافات أولية لنهائي كأس العالم يوم الأحد.



