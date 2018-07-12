موعد مشاهدة مباراة فرنسا ضد كرواتيا



يلتقي منتخب فرنسا بنظيره كرواتيا يوم الأحد المقبل، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا.



صعد منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية بعد أن فاز على بلجيكا في نصف النهائي بهدف نظيف سجله مدافعه صامويل أومتيتي من خلال ضربة رأسية.



يسعى المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، للفوز باللقب كمدرب بعد أن سبق وفاز به كلاعب عام 1998 وقت الجيل الذهبي للديوك.



يمتلك منتخب فرنسا مجموعة من اللاعبين المميزين والمحترفين في أكبر الأندية الأوروبية مثل أنطوان جريزمان وكيليان مبابي.



تأهل المنتخب الكرواتي للنهائي بفضل هدف ماريو ماندجوكيتش المتأخر في مرمى انجلترا خلال الأشواط الإضافية.



ويخوض منتخب فرنسا نهائي المونديال أمام كرواتيا على ملعب "لوجنيكي" وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.



ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة كرواتيا وفرنسا في النهائي عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة مباشرة ومجانا بالإضافة إلى قناة "تي آر تي 1" التركية.



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