من هو زوج منة حسين فهمي الجديد؟

تزوجت منة حسين فهمي، من المحامي طارق جميل سعيد بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وذلك في حفل عائلي بعيد عن وسائل الإعلام، إذ قام العريس بنفسه بإعلان الخبر من خلال رسالة رومانسية وجهها لزوجته.

وشارك "جميل" صورة تجمعه بزوجته، حيث كتب في رسالته إليها: "لا أحد يهرب من مصيره، حب حياتي منذ 20 عامًا.. أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات.. ربنا أرسلها لي مكافأة .. وأنا محظوظ بذلك".

وكانت منة حسين فهمي، انفصلت مؤخراً عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد ثلاث سنوات من الزواج، وهو الزوج الثاني لها، أما الزوج الأول فكان الفنان شريف رمزي حيث انتهى زواجهما بالطلاق أيضاً بعد عدة شهور.