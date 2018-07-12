ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

من هو زوج منة حسين فهمي الجديد؟

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:03 م
من هو زوج منة حسين فهمي الجديد؟
منة حسين فهمي
طباعة
الفجر الفني
 

تزوجت منة حسين فهمي، من المحامي طارق جميل سعيد بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وذلك في حفل عائلي بعيد عن وسائل الإعلام، إذ قام العريس بنفسه بإعلان الخبر من خلال رسالة رومانسية وجهها لزوجته.

وشارك "جميل" صورة تجمعه بزوجته، حيث كتب في رسالته إليها: "لا أحد يهرب من مصيره، حب حياتي منذ 20 عامًا.. أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات.. ربنا أرسلها لي مكافأة .. وأنا محظوظ بذلك".

وكانت منة حسين فهمي، انفصلت مؤخراً عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد ثلاث سنوات من الزواج، وهو الزوج الثاني لها، أما الزوج الأول فكان الفنان شريف رمزي حيث انتهى زواجهما بالطلاق أيضاً بعد عدة شهور.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/12/2018 8:00:01 PM