"مكي" إذاعة السلام الوطنس وقسم الأطباء بدءً من اليوم بمستشفيات الدقهلية



وقامت بعض المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والتى بها إذاعة داخلية بإذاعة السلام الجمهورى وقسم الطبيب إعتبارا من اليوم.



وأشار "مكي" إلى تجهيز المستشفيات التى لا توجد بها إذاعة، مشيرا إلى أن كل المستشفيات مجهزة بإذاعة لكن بعضها تحتاج الى أعمال الصيانة وسوف يتم تجهيزها خلال الأسبوع القادم لإذاعة السلام الجمهورى وقسم الطبيب حسب تعليمات الوزيرة.



وأكد "مكى" على إذاعة السلام الجمهورى بديوان المديرية اليوم فى حضور وكيل الوزارة ومديرى العموم ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المديرية والمستشفيات أذاعت السلام الوطنى وقسم الأطباء، بدءا من اليوم كتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.