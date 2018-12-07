فيلم 3000 ليلة يشارك في مهرجان منارات السينما المتوسطية بتونس

يشارك فيلم 3000 ليلة فى مهرجان منارات السينما المتوسطية بتونس ، والمقام حاليا، للمخرجة مى المصرى، وينظم المهرجان المركز الوطني للسينما والصورة، بالتعاون مع المركز الوطني للسينما الفرنسي والمعهد الفرنسي بتونس وبنك تونس العربي، ويهدف إلى منح الجمهور التونسي فرصة اكتشاف سينمات دول البحر المتوسط، ويضم المهرجان عدداً من الأقسام ويضم 52 فيلماً من 12 بلداً.



3000 ليلة فيلم فلسطيني - أردني للمخرجة مي المصري، فاز بـ 18 جائزة دولية ضمن فعاليات مهرجانات دولية، ويمثل فلسطين ضمن جوائزغولدن غلوب.





فيلم 3000 ليلة هو إنتاج أردني فلسطيني فرنسي لبناني بمشاركة الإمارات وقطر، وتقوم شركة MAD Solutions بتوزيعه في العالم العربي؛ ويروي الفيلم قصة مُدرّسة فلسطينية تضع مولودها الأول في سجن إسرائيلي، فتواجه أصعب التحدّيات من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل، ويشارك في بطولة الفيلم ميساء عبد الهادي، نادرة عمران، رائدة أدون، ركين سعد، عبير حداد، أناهيد فياض، هيفاء الأغا، ختام إدلبي وهانا شمعون.