حوار- خير الدين مضوي: أداء المنتخبات العربية في المونديال مخذل.. مواجهة الأهلي نارية وتغلبت على كارتيرون من قبل

كيف يرى مواجهة الأهلى فى افتتاح الدورى ؟ وهل يستطيع تكرار مافعله مع وفاق سطيف ؟ هل هناك مزيد من التدعيمات ؟ ولاعب كان يتمناه.

كل ما يلى على لسان الجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى للدراويش.

ماهو هدفك مع الإسماعيلي في هذا الموسم؟





– اتطلع لتحقيق نتائج مميزة باعتبارى اول مدرب جزائرى فى الدورى المصرى ،فهو تحد خاص بالنسبة لشخصى مع فريق كبير يعشق البطولات وسأواجه نفس الظروف التى عملت فيها مع وفاق سطيف والنجم الساحلى لاسيما أن الفريق يلعب على أربع بطولات.

كيف تري تقييم فترة الإعداد؟





– فترة الاعداد تم تقسيمها لثلاث مراحل .. الأولى كانت بالإسماعيلية والثانية فى المعسكر الحالى بالإسكندرية والثالثة بدورة صلالة فى سلطنة عمان، ومواجهة الصفاقسى بدورة صلالة هى أفضل اختبار قبل خوض منافسات الموسم الجديد ،سقف الطموح بات عاليا بعد حصد وصافة الدورى فى الموسم المنقضى.

ماهو رأيك في الدوري المصري وما الفريق بينه وبين الدوري الجزائري؟





– الدورى المصرى ابرز مايميزه هو اللعب الارضى السريع بجانب تواجد عدد كبير من اللاعبين به يمثلون القوام الأساسى للمنتخب الوطنى على عكس منتخبى الجزائر وتونس.

هل استقريت على تشكيل الفريق في الموسم الجديد؟





– أستقريت بنسبة قد تصل إلى 70 % على التشكيل الأساسى للفريق ومع المباريات الودية المتبقية بجانب دورة عمان ستزيد النسبة بالطبع.

من هو اللاعب الذي يحتاجه الإسماعيلي؟





– أساس المشاركة مع الفريق هو الانضباط والتألق ،الفريق يحتاج لمهاجم بجانب الكاميرونى ميندوجا وربما لاعب ارتكاز بعد رحيل محمد فتحى.

كيف ترى وجود الحضري وعبدربه في الإسماعيلي؟





– دور حسنى عبدربه وعصام الحضرى إضافة كبيرة والثنائى سيساعدانى على تحقيق أهدافى من خلال خبراتهما الكبيرة.

هل تستطيع تكرار تجربة وفاق سطيف مع الدراويش؟





– حينما توجت بأبطال أفريقيا مع الوفاق كان اكثر من 10 لاعبين أساسيين رحلوا عن الفريق ونجحت فى عمل توليفة من اللاعبين المغمورين للفوز بأكبر بطولة فى القارة ،بالطبع لدى طموح لتكرار ذلك رغم وجود بعض الفوارق.

كيف ترى مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري؟





-مواجهة الأهلى هى افتتاحية نارية فى الدورى المحلى ،ستكون مباراة على أعلى مستوى بين الفريقين، ونجحت فى الفوز على كارتيرون “المدير الفنى للاهلى” حينما كان مدربا لمازيمبى بنصف نهائى أبطال أفريقيا وأتمنى تكرار ذلك.

ماهو تقييمك للمنتخبات العربية في المونديال؟





-أداء المنتخبات العربية فى مونديال روسيا كان مخيبا للامال وخروج غير متوقع لاسيما لمنتخب مصر الذى كانت الأمال تعقد عليه لتحقيق نتائج مميزة.

من هو اللاعب الذي كنت تتمنى تواجده بالفريق؟





-كنت أتمنى تواجد لاعب بامكانيات حسنى عبدربه وبالفعل هو موجود بالفريق.

ماهي رسالتك لجماهير الإسماعيلي؟





-اتمنى من جماهير الإسماعيلى عمل المساندة الكاملة للاعبين للوصول إلى المآرب المنتظرة واعادة البسمة على وجوههم.