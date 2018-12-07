مبابي وجريزمان.. أبرز أسلحة فرنسا في مواجهة كرواتيا بنهائي المونديال





نجح منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، في الصعود للمباراة النهائية من كأس العالم 2018 في إنجاز تاريخي للديوك لم يتوقعه أحد، وذلك بفضل الأداء الجماعي الذي يقدمه الفريق.





تأهل منتخب فرنسا إلى النهائي بعد إقصاء بلجيكا والفوز عليها بهدف نظيف أحرزه صامويل أومتيتي ليصعد الديوك للنهائي للمرة الثالثة منذ 1998 حيثُ سبق لهم أيضًا لعب هذا الدور أمام إيطاليا وخسروا بركلات الترجيح.





ويخوض المنتخب الفرنسي المباراة النهائية أمام كرواتيا على ملعب "لوجنيكي"، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.





فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز نجوم منتخب فرنسا حتى الآن وأرقامهم في مونديال 2018:









1- هوجو لوريس:

يعد من أفضل حراس مرمى البطولة بشكل كبير وذلك بفضل تصدياته الصعبة ومستواه المميز، لعب 5 مباريات حتى الآن بواقع (450) دقيقة.









2- رافاييل فاران:

تألق المدافع الصلب فاران صاحب الـ 25 عاما مع فرنسا خلال البطولة حيث شارك في 6 مباريات بواقع (540) دقيقة سجل خلالهم هدف واحد بضربة رأسية.









3- نجولو كانتي:

يعتبر كانتي هو الجندي المجهول في فريق فرنسا وهو أهم لاعبي المنتخب من حيث الاستحواذ وقطع الكرات وبناء الهجمات، لعب 6 مباريات بواقع (540) دقيقة.









4- أنطوان جريزمان:

لعب مع المنتخب 6 مباريات حتى الآن بواقع (480) دقيقة مسجلا 3 أهداف منهم هدفين بركلات جزاء، يعد من أهم لاعبي المنتخب ومن المميزين في تشكيلة الديوك.









5- كيليان مبابي:

هو أفضل لاعب في تشكيلة فرنسا بلا منازع وخاض 6 مباريات حتى الآن بواقع (444) دقيقة لعب، مسجلا 3 أهداف خلالهم.