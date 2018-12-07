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مستشفى الشرطة تنقذ حياة مسنة بجراحة قلب معقدة دامت 3 ساعات

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:42 م
مستشفى الشرطة تنقذ حياة مسنة بجراحة قلب معقدة دامت 3 ساعات
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هبة عبد الحفيظ
 
نجح فريق طبي ضم 10 أطباء من تخصصات جراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة، في إجراء جراحة قلب تُعد من أكثر التدخلات الجراحية تعقيدًا وصعوبةً لزوجة أحد ضباط الشرطة بالمعاش، والتى تبلغ من العمر 90 عامًا، خلال جراحة استغرقت ثلاث ساعات، تم خلالها التدخل بالقسطرة التداخلية والتى تتطلب مهارة خاصة لتركيب صمام أورطى صناعى جديد لها أعلى الصمام الأورطى السابق تركيبه لها بمستشفى بإحدى الدول الأوروبية منذ فترة بعد أن تأخرت حالتها الصحية إثر حدوث إنسداد بالصمام.

ليصبح بذلك قطاع الخدمات الطبية ضمن الأماكن المحدودة بالجمهورية التى تقوم بهذا الإجراء الطبى شديد التعقيد الذى يتطلب مستوى تقنى وطبى على أعلى مستوى.
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