رونالدو ينجو من الصدام الأول مع ريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن كريستيانو رونالدو الوافد الجديد لفريق يوفنتوس الإيطالي، سيغيب عن مواجهة فريقه السابق ريال مدريد خلال الفترة التحضيرية.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رونالدو لن يشارك في مباراة يوفنتوس أمام ريال مدريد، يوم 5 أغسطس المقبل خلال بطولة كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة.





وأضافت الصحيفة، أن رونالدو سوف ينضم ليوفنتوس في معسكر الولايات المتحدة يوم 30 يوليو، في حين ستكون المواجهة يوم 5 أغسطس، وهو مؤشر يؤكد غياب رونالدو لعدم جاهزيته لخوض اللقاء.





وأكدت الصحفية، على أن يوفنتوس لن يخاطر بنجمه الدولي رونالدو لخوض لقاء الريال، كما أنها تعد بمثابة أخبار جيدة للاعب لتفادي مواجهة فريقه السابق.