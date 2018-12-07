رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول تعاون مع الصندوق الكويتي لتنمية سيناء
الخميس 12/يوليه/2018 - 05:41 م
يحيى حلمي
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بحضور وزيرة الاستثمار و مدير عام الصندوق الكويتي للمساهمة في تحسين جودة المياه والصرف الزراعي بما يساهم في استصلاح الأراضي بسيناء، وذلك بقيمة ٥٠ مليون دينار كويتي.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده مدبولي؛ لمناقشة القضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
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