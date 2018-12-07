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ضبط فرد أمن سرق 19 كمبيوتر من شركة اتصالات بالجيزة

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:36 م
ضبط فرد أمن سرق 19 كمبيوتر من شركة اتصالات بالجيزة
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هبة عبد الحفيظ
 
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى ضبط مرتكب واقعة سرقة 19 جهاز حاسب آلى من إحدى شركات الإتصالات.

تبلغ لقسم شرطة كرداسة من مدير الشئون القانونية بإحدى شركات الإتصالات الكائنة بالقرية الذكية بإكتشافه سرقة عدد 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب" من أحد المبانى التابع للشركة محل عمله.

بتكثيف الجهود ومن خلال الإستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو حازم.ع.م – سن 21 فرد أمن سابق بذات الشركة ومقيم بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بأرتكابه للواقعة لمروره بضائقة مالية وذلك لعلمه بمداخل ومخارج الشركة حيث إستأجر سيارة وتوجه لمبنى الشركة وإستولى على المسروقات وفر هاربًا،وأضاف بتصريفه للمسروقات لدى عميله المدعومحمود.ع.م – سن 20 عامل ومقيم بمنطقة الحوامدية، محافظة الجيزة "أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات "19 جهاز لاب توب"، وأقر الأخير بعلمه أنها متحصلات واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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