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إصابة 8 أشخاص اثر حادث تصادم سيارتين بطريق "مرسى علم - القصير" بالبحر الأحمر

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:35 م
إصابة 8 أشخاص اثر حادث تصادم سيارتين بطريق مرسى علم - القصير بالبحر الأحمر
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
أصيب اليوم الخميس، 8 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق القصير مرسى علم، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

حيث تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الإحمر إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 5 طريق القصير مرسى علم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.
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