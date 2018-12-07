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تيم حسن مرشح لجائزة "أفضل مُمثّل" بمهرجان "IARA Awards"

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:17 م
تيم حسن مرشح لجائزة أفضل مُمثّل بمهرجان IARA Awards
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الفجر الفني
 

أعلن المنتج صادق الصباح رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح أخوان"، ترشح الفنان تيم الحسن لنيل جائزة "أفضل مُمثّل عالميّ" من قبل إدارة مهرجان "IARA Awards" ضمن ترشيحاتها الرسميّة لعام 2018.

جاء ذلك بعد البصمة الخاصّة التي طبعها لدى الجمهور العربيّ والعالميّ من خلال مُسلسل "الهيبة العودة".

يُذكر أن مهرجان "IARA Awards" يكرم الفنانين المبدعين والطموحين من كافة أنحاء العالم، ومن مختلف المجالات كالتمثيل والموسيقى والموضة، إذ يعتبرهم قدوة للآخرين من خلال موهبتهم اللامعة والمتميزة ومسيرتهم الفنية الناجحة والجدية.

 

ومن المقرر أن يٌقام هذا المهرجان في لندن بتاريخ 22 سبتمبر.

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