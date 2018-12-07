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ضبط 101 مخالفة تموينية بدمياط

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:25 م
ضبط 101 مخالفة تموينية بدمياط
صورة أرشيفية
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تحركت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، للمرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.

تمكنت الحملة من تحرير ٢٩ محضر للمخابز نقص اوزان وعدم وجود سجل كما أسفر المرور على الأسواق عن تحرير ٦٣ محضر عدم اعلان وعدم وجود شهادات صحية و٩ محاضر للمواد البترولية، ليصبح إجمالى المحاضر ١٠١ محضر، مع استمرار عمل المجموعات لمتابعة المخابز والاسواق ومحطات الوقود والبدالين التموينين.
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