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ضبط 146 قطعة سلاح نارى بحوزة 134 متهم خلال 24 ساعة

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:25 م
ضبط 146 قطعة سلاح نارى بحوزة 134 متهم خلال 24 ساعة
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هبة عبد الحفيظ
 
نجح قطاع الأمن العام فى ضبط 146 قطعة سلاح نارى بحوزة 134متهم.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 146 قطعة سلاح نارى، 328 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة بحوزة 134 متهم، وذلك على النحو التالى:
(18) بندقية آلية
(32) بندقية خرطوش.
(13) طبنجة.
(83) فرد محلى
(328) طلقة مختلفة الأعيرة.
(10) خزينة متنوعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.. وجارى إستمرار الحملات.
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