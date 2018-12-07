عاجل.. المشدد 15 سنة لـ 6 متهمين في شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية
الخميس 12/يوليه/2018 - 05:22 م
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 الف جنيه، ومعاقبة 11 متهم آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 الف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 الف جنيه.
وقضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة و وجميع المضبوطات و المحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
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