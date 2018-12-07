عاجل.. المشدد 15 سنة لـ 6 متهمين في شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 الف جنيه، ومعاقبة 11 متهم آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 الف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 الف جنيه.





وقضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة و وجميع المضبوطات و المحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.





صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.





وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.



