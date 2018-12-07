رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين "الاتصالات" و"التعليم" لتوصيل الإنترنت للمدارس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات والتربية والتعليم لتوصيل خدمة الإنترنت للمدارس، وذلك تمهيدا لتسليم طلاب المدارس "التابلت"، خلال العام الدراسي المقبل.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، وقع على الاتفاقية رئيس الشركة المصرية للاتصالات ومسؤل وزارة التربية والتعليم وحضر التوقيع وزيري التعليم والاتصالات.



