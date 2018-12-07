ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين "الاتصالات" و"التعليم" لتوصيل الإنترنت للمدارس

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:22 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين الاتصالات والتعليم لتوصيل الإنترنت للمدارس
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
طباعة
يحيى حلمي
 
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات والتربية والتعليم لتوصيل خدمة الإنترنت للمدارس، وذلك تمهيدا لتسليم طلاب المدارس "التابلت"، خلال العام الدراسي المقبل.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، وقع على الاتفاقية رئيس الشركة المصرية للاتصالات ومسؤل وزارة التربية والتعليم وحضر التوقيع وزيري التعليم والاتصالات.

جاء ذلك التوقيع على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
المزيد عن: وزارة التعليم وزارة الاتصالات رئيس الوزراء أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/12/2018 6:20:04 PM