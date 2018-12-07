توقعات تنسيق الثانوية العامة للجامعات الحكومية 2018 / 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتيجة الثانوية العامة، حيث يبحث الناجحين عن مؤشرات القبول وتوقعات تنسيق الثانوية العامة 2018 للجامعات الحكومية المصرية لقسم العلمي بشعبتيه العلمي علوم والعلمي رياضة وقسم الأدبي، قبل فتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق.





ومن المتوقع أن تزيد درجات الحد الأدنى للكليات عن العام السابق بمقدار درجتين أو 4 درجات على الأكثر، حيث سيصل الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى لقسم علمي علوم ما بين 388 إلى 392 درجة، أما درجات الحد الأدنى للمرحلة الأولى من قسم علمي رياضة من المتوقع أن تصل إلى 372 إلى 376 درجة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحد الأدنى للمرحلة الأولى من القسم الأدبي إلى مابين 320 إلى 326 درجة.



