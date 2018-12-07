طلبات إعانة البطالة الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى في شهرين

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته في شهرين، في مؤشر على أن أوضاع سوق العمل ظلت قوية في مطلع يوليو تموز.





باحثون عن فرص عمل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الثامن من مارس آذار 2018 في صورة لرويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بمقدار 18 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألفا للأسبوع المنتهي في السابع من يوليو تموز، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو أيار. وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب عن المعلن من قبل.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات إلى 225 ألف طلب الأسبوع الماضي.





وشملت بيانات الأسبوع الماضي عطلة عيد الاستقلال التي وافقت يوم الأربعاء منه، مما قد يؤثر على النموذج الذي تستخدمه الحكومة لضبط بيانات الطلبات في ضوء التقلبات الموسمية. وساهم ذلك على الأرجح في الانخفاض الكبير في عدد الطلبات.





وانخفض متوسط الطلبات في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، بمقدار 1750 طلبا إلى 223 ألفا في الأسبوع الماضي.





وجرى توفير 213 ألف فرصة عمل في يونيو حزيران. ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى أربعة بالمئة من أدنى مستوى في 18 عاما عند 3.8 بالمئة في مايو أيار، إلا أن هذا يرجع لانضمام المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة مما يشير إلى الثقة في سوق العمل.





ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبة منه. وما زال معدل تسريح العمالة منخفضا في ظل نقص في عدد العمالة الماهرة.