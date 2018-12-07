بدء مسيرة صوفية بالطبول النحاسية والدفوف بمناسبة مولد المرسي أبو العباس (صور)

انطلقت منذ قليل مسيرة صوفية من مسجد سيدي تمراز إلى مسجد المرسي أبو العباس في منطقة الجمرك وسط الإسكندرية، بالطبول النحاسية والدفوف، بمناسبة مولد المرسي أبو العباس، وقد شاركت في المسيرة الطرق الصوفية، رافعين أعلام الطرق.





وتقرر إنطلاق فاعليات الإحتفال بمولد العارف بالله سيدى أبى العباس المرسى من الجمعة 201876 وتكون الليلة الختامية اليوم الخميس بالمسيرة الصوفية من جميع الطرق الصوفية عصرا من مسجد سيدى على تمراز حتى مقر المؤتمر الصوفى السنوى بميدان المساجد بحضور سماحة النائب الدكتور الشريف عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ عموم الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والشريف النائب محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وكوكبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والشخصيات العامة بالمحافظة.



وأعلن الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية عن وضع خطة دعوية شاملة لإحياء التصوف المعتدل والتحدث عن سيرة أولياء الله الصالحين وتعريف حقيقة التصوف للزائرين والقاصدين مع تكليف عدد من لجان المتابعة بالتواجد طوال الأربع عشرين ساعة بساحات المسجد والتنبيه بعدم وجود أى مخالفات وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بنشر صحيح التصوف وفقا للسنة النبوية الشريفة وعدم مخالفة تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.