بمشاركة كبار نجوم الطرب.. انطلاق احتفالات "طابا هايتس" 20 يوليو الجاري (صور)

تستمر احتفالات طابا للموسيقي وتنشيط السياحة من خلال مهرجان "ليالي الصيف الغنائي في طابا هايتس" والذي سيبدأ احتفالاته من ٢٠ إلي ٢٧ يوليو ٢٠١٨ للعام الثاني علي التوالي بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري والعربي.

ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء وتحديدا طابا لتعود مرة آخري من جديد عاصمه السياحة العربية والأجنبية، ومن المقرر ان يحيي الحفلات فارس كرم ومعين شريف وزياد صالح وأحمد شيبه، ويتواجد لأول مره المطرب المصري رامي صبري وكارمن سليمان وبوسي.

وتقام تحت اشراف شركة مرتفعات طابا التابعة لشركة "أوراسكوم القابضة للتنمية - مصر" ويشرف علي الاحتفالات السيد عماد الطرابيشي ممثل المالك، وذلك بمنطقة التسوق بمنتجع طابا هايتس والذي استقبل من قبل عدد كبير من النجوم منهم شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوي كرم وائل جسار، ويقوم بتنظيمها شركة ستار سيستم "هاني حسن"، ويحضرها عدد كبير من الجاليات العربية.