البورصة السعودية تتراجع للجلسة الثانية على التوالى

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع للجلسة الثانية وسط تباين بأداء القطاعات، فيما عاد مؤشر السوق الموازي- نمو للمكاسب بختام التعاملات.





وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" على تراجع نسبته 0.31%، فاقدا 26.25 نقطة من رصيده، ليهبط لمستوى 8362.41 نقطة.





وتراجعت التداولات بجلسة اليوم وسط انخفاض السيولة إلى 2.7 مليار ريال، مقابل 2.77 مليار ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 105.77 مليون سهم، مقارنة بـ 115.57 مليون سهم في تعاملات الأربعاء.





وتباين أداء القطاعات في نهاية الجلسة، مع إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر أبرزها "العقارات" بنسبة 1%، و"التأمين" 0.85%، ثم "البنوك" بـ 0.45%، كما تراجع "المواد الأساسية" بنسبة 0.2%.





وفي المقابل، أغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، أبرزها "الإعلام" بنحو 1.1%، و"الاستثمار والتمويل" بـ 0.7%.





وجاء سهم "أمانة للتأمين" في مقدمة التراجعات بنحو 3%، وحل "المصافي" على رأس المكاسب بـ 9.9%.





واستحوذ "سابك" على السيولة بالسوق الرئيسي بنسبة 465.3 مليون ريال، و"الإنماء" على الكميات بـ20.1 مليون سهم.





وعلى جانب مؤشر السوق الموازي- نمو، أغلق على ارتفاع هامشي نسبته 0.08%، مضيفا 2.22 نقطة لرصيده، ليصل لمستوى 2846.12 نقطة.





وسجلت التداولات انخفاضا ملحوظا بالموازي في جلسة اليوم؛ وسط تراجع السيولة إلى 550.06 ألف ريال، مقابل 4.99 مليون ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 40.83 ألف سهم مقارنة بـ 321.61 ألف سهم بتعاملات الأربعاء.





وتصدر "ريدان" ارتفاعات الموازي بالختام بنسبة 1.5%، وتراجع "باعظيم"وحيدا بـ1.2%.





وسيطر "ريدان" على التداولات في الموازي؛ بسيولة قيمتها 269.71 ألف ريال، وبكميات 20.51 ألف سهم.





وأنهى "تاسي" تعاملات أمس الأربعاء، باللون الأحمر، ليعود للخسائر بعد 3 جلسات من الارتفاع، في ظل هبوط جماعي للقطاعت الكبرى بقيادة البنوك، وتراجع السوق الموازي- نمو بشكل ملحوظ.