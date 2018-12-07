ضبط عاطلين أثناء سرقتهما طالب صومالي بالإكراه في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين أثناء سرقتهما طالب صومالي بالإكراه في مدينة نصر.



البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بمنطقة سوق السيارات ـ الحي العاشر بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.



باستبيان الأمر تمكنت من ضبط كلا من محمد حمدي ابراهيم احمد، 31 سنة، عاطل ومقيم منية النصر بالدقهلية، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم 6038 لسنة 2017م دكرنس دقهلية "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضايا ارقام (1935110290 لسنة 2014م العمرانية جيزة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد، 123579284 لسنة 2014م العمرانية جيزة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 7 سنوات) وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، ومحمد سليم السيد محمد، 21 سنة، عاطل ومقيم كفر صقر بالشرقية "دون السوابق"، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وساعة يد وسماعه من المدعو محمد سعيد عبد الله، 16 سنة، صومالي الجنسية ومقيم الحي السويسري ـ الحي العاشر ـ دائرة القسم، كرهًا عنه تحت تهديد سلاح ابيض "كتر" المضبوط بحوزة الأول.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط ايداها، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



بسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه.



تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.