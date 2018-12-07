ورش نحت ورسم وجوة وأراجوز وبانتوميم وعروض أفلام خلال مهرجان "أجازة سعيدة"

تستمر فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" بساحة الهناجر، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية ، فيقام الخميس 12 يوليو في الخامسة مساءا، ورشة فنية للأطفال بعنوان "نحت الطبيعة" للأستاذ الدكتور عادل بدر استاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، وتعليم الأطفال نحت بارز وغائر مستوحي من العناصر الطبيعية باستخدام خامة الجبس ، كذلك تقوم ادارة الوعي الأثري بوزارة الاثار بعمل ورش بازل للمواقع الأثرية والسياحية للأطفال وتعريفهم بأهم المواقع الأثرية ،وفي السادسة والنصف تقدم فرقة ومضة عروض الأراجوز وخيال الظل ، في السابعة والنصف بقاعة سينما الهناجر يعرض فيلم "عصام والمصباح".

وفي الخامسة مساء الجمعة 13 يوليو، تقام ورشة تعليم رسم الوجوة وتعبيرات الوجه باستخدام الأشكال الهندسية وابراز التجسيم باستخدام الألوان، كذلك تقام ورشة طباعة باستخدام الأشكال الهندسية، كما تنظم ادارة الجمعيات الثقافية بوزارة البيئة ورشة اورجامي وتدوير مخلفات،وفي السادسة والنصف مساء يقدم الفنان أحمد نعيم عرض لعرائس ماريونيت، اما في السابعة والنصف مساء بقاعة السينما يعرض الفيلم الهولندي scrambled، والفيلم الجورجي geno.

أما يوم السبت 14 يوليو فتختتم فعاليات أجازة سعيدة، حيث تقام في الخامسة مساء ورشة تصميم عرائس باستخدام الورق الملون والخامات المختلفة، وورشة عمل عرائس خيال الظل باستخدام الكرتون والأخشاب وتلوينها، كما تنظم ادارة الجمعيات الثقافية بوزارة البيئة ورشة اورجامي وتدوير مخلفات، وفي السادسة والنصف يقام للأطفال عرض البانتومايم، وفي السابعة والنصف مساء وبقاعة السينما يعرض فيلم قصص الحيوان في القرآن ناقة سيدنا صالح.