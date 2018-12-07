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الأهلي يفتح باب حجز تذاكر مباراة تاونشيب خلال ساعات

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:08 م
الأهلي يفتح باب حجز تذاكر مباراة تاونشيب خلال ساعات
محمد مرجان
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علي نبوي
 

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن أنه سيتم فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وتاونشيب "أون لاين" خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات من جانب النادي؛ من أجل زيادة عدد التذاكر، ولكن الجهات الأمنية حددت العدد المسموح له بحضور المباراة بعشرة آلاف مشجع فقط.

ويلتقي الأهلي مع تاونشيب البتسواني في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

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