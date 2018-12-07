ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط هارب من حكم مؤبد في الإسماعيلية

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:11 م
ضبط هارب من حكم مؤبد في الإسماعيلية
مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد علي حسين
طباعة
هشام إسماعيل
 
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي عاطل هارب من حكم مؤبد بتهمة حيازته سلاح وذخائر أثناء تواجده بمنطقة الرياح.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بضبط المتهم جمال. ص. ي 37 عامًا عاطل مقيم الرياح دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 485 لسنة 2018 حصر 360 لسنة 2018 بتهمة حيازة سلاح الي وذخائر، والمقضي فيها بالمؤبد، وتم التحفظ علي المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/12/2018 4:34:40 PM