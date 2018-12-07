ضبط هارب من حكم مؤبد في الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي عاطل هارب من حكم مؤبد بتهمة حيازته سلاح وذخائر أثناء تواجده بمنطقة الرياح.



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بضبط المتهم جمال. ص. ي 37 عامًا عاطل مقيم الرياح دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 485 لسنة 2018 حصر 360 لسنة 2018 بتهمة حيازة سلاح الي وذخائر، والمقضي فيها بالمؤبد، وتم التحفظ علي المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

