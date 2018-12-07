الراحل "محسن فاروق" في ضيافة صالون مقامات

بمناسبة الذكري السنوية الأولي لمؤسس بيت الغناء العربي الفنان القدير "محسن فاروق"، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الخميس 12 يوليو "صالون مقامات" وذلك "ببيت الغناء العربي " بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز.

يستضيف الصالون عدد من اصدقاء الفنان الراحل وتلامذته وعشاق الطرب الأصيل للحديث عن مشواره الفني ودوره الكبير في إثراء الغناء العربي وعن إطلاق مشروع مسابقة الصوت الذهبي لإكتشاف الأصوات الواعدة .

يقام الصالون بالأشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويتضمن عرض فيلماَ تسجيلياَ يوثق مشواره الفني بمصاحبه التخت الشرقي للفنان "أحمد حسن" بالإضافة إلي مشاركة بعض تلاميذه في الصوت الذهبي بالغناء .

الجدير بالذكر أن للراحل باع كبير في مجال الغناء العربي ولقبه النقاد والإعلاميين باسم " حارث التراث الموسيقي العربي" وهو واحد من أهم فناني فرقة الموسيقة العربية ، اشتهر بالغناء لموسيقار الأجيال الفنان " محمد عبد الوهاب" و الفنان " سيد درويش" ، وهو الصوليست الأول بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية وترأس بيت الغناء العربي .

اسس فرقة خاصة للموسقي العربية بأسم " اساتذة الطرب " ، شغل منصب رئيس لجنة التراث للموسيقي ، وهو مؤسس ورئيس لجنة مسابقة لاكتشاف شباب الموهوبين بعنوان "الصوت الذهبي" التابعة للصندوق وساهم في إكتشاف عدد كبير من المواهب الجديدة في الغناء .

صالون المقامات فكرة الفنان القدير الراحل "محسن فاروق" ومن إعداد وتقديم د. إيناس جلال الدين.