القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فني صيانة وصوره عاريا في المرج

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فني صيانة وصوره عاريا بسبب خلافات مالية في المرج.



تبلغ لقسم شرطة المرج من المدعو هشام محمد نبيل سيد، 41 سنة، فني صيانة والتليفزيون ومقيم شارع الاخلاص دائرة القسم، بتضرره من كل من أحمد محمد سيد ثابت، 25 سنة، صاحب مقهى، ومقيم 5 شارع حميد جامع من شارع البترول دائرة القسم، ومحمد محمود علي السيد، 26 سنة، بائع ومقيم 20 شارع الدكتور محمد محمود دائرة القسم، وابراهيم عبد الله عبد الهادي على، 26 سنة، سائق ومقيم 33 شارع البترول _ دائرة القسم، وسيد محمود دسوقي، 33 سنة، صاحب محل هواتف محمولة ومقيم 7 شارع الشيخ مليك دائرة القسم، لقيامهم بالحضور لمسكنه والتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا والاستيلاء منه على سخان، بوتاجاز، 3 طقم خلاط، هاتف محمول، 2 فيزا كارت خاصة بالبنك الأهلي.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير المجني عليه.



بمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي عليه وتصويره عاريا بسبب خلافات ماديةسابقة بينهم بينهم، وأنكروا سرقة أيا من متعلقاته.



بمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأضاف بانه اختلق واقعة السرقة انتقاما منهم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.