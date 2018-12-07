تعليم بورسعيد يهنئ "الغضبان" بحصول المحافظة على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة



وقالت المديرية في بيان لها " يتقدم د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد والعاملين بأصدق التبريكات الى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحصول تعليم بورسعيد على المركز الاول مكرر على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات بسواعد بنت بورسعيد البارة "ندى حبيب" الطالبة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.



واضاف البيان:" كما يتقدم بأخلص عبارات التهنئة لجميع قيادات التعليم ولجميع طلبة الثانوية العامة ولذويهم على النجاح والتفوق وتخطى الصعاب فى مشوارهم الدراسى، مبارك علينا جميعا النجاح والتفوق.



وجهت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الخميس، تهنئة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحصول الطالبة ندي حبيب ابنة المحافظة علي المركز الاول مكرر علي مسوى الجمهورية في نتيجة شهادة الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات.