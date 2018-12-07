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الأمن يرفض زيادة عدد جماهير الأهلي أمام تاونشيب

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:06 م
الأمن يرفض زيادة عدد جماهير الأهلي أمام تاونشيب
الأهلي
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علي نبوي
 

قال محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه سيتم فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وتاونشيب "أون لاين" خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات من جانب النادي؛ من أجل زيادة عدد التذاكر، ولكن الجهات الأمنية حددت العدد المسموح له بحضور المباراة بعشرة آلاف مشجع فقط.

ويلتقي الأهلي مع تاونشيب البتسواني في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

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