فودة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في إطار المتابعة الميدانية اليومية

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، ظهر اليوم الخميس بجولته اليومية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ حيث تفقد أعمال الرصف والتجميل بشارع السلام من أمام دلتا شرم حيث تم إنشاء ممشى للدراجات وأعمال تجميل ورصف الطرق.





كما تفقد فوده المحور الرئيسي العرضي حيث يتم توسعة ورصف الطريق وإنشاء حارتين بعرض 10 متر لكل حارة مع رصف الطريق وإنشاء جزيرة بمنتصفه للربط بين الطريق الأوسط وشارع السلام.





كما تفقد فوده أعمال إنشاء الطبقة الأسفلتيه الثانية باعلي الكوبري الموصل بين الطريق الأوسط وشارع السلام حيث يتم إنشاء طبقة ثانيه وأعمال الخرسانة المطبوعة والانتهاء من كافة الأعمال لافتتاحه خلال مؤتمر الشباب الدولي المنعقد في سبتمبر 2018 وقام المحافظ بالمرور على العمال الذين يعملون في حر الظهيرة وتوزيع زجاجات المياه عليهم.





وكان المحافظ قد قرر عقد اجتماعا أسبوعيا يوم الأربعاء من كل أسبوع بالديوان العام بحضور رؤساء المدن ومديري الادارت المعنية لمتابعة المشروعات وتذليل أية عقبات تواجه سرعة التنفيذ، بالإضافة للجولات الميدانية اليومية للوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة العمل بكل المشروعات على مستوي مدن المحافظة.



