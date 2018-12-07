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ننشر صورة طفل تائه بحي التضامن.. يرجى مساعدة الأمن في التعرف على عائلته

الخميس 12/يوليه/2018 - 03:57 م
ننشر صورة طفل تائه بحي التضامن.. يرجى مساعدة الأمن في التعرف على عائلته
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مروى الجلاصي
 

عثر مواطن صباح اليوم الخميس 12 جويلية 2018، على طفل صغير تائه بحي التضامن قرب المنطقة الصناعية بالجهة.

و قد قام المواطن بتسليم الطفل الذي لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات إلى مركز الحرس الوطني بالجهة، بعد أن تعذّر عليه تحديد هويته واستيقاء معلومات منه عن عائلته بالنظر إلى عدم اتقانه الكلام. 

و يذكر بأن الأمن يجري حاليا البحث عن أي معلومة قد تمكّن من تحديد هوية الطفل والتعرّف على عائلته، خصوصا وأنّه لم ترد على المركز أي بلاغ عن ضياع أو اختفاء.

فالرجاء على كل من يتعرّف على هوية الطفل، الإتصال بأقرب وحدة أمنية.

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