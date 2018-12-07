تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط بائع هارب من سجن وادي النطرون في أحداث يناير 2011.



وردت معلومات لضباط مباحث سجن 15 مايو من قطاع مصلحة السجون إدارة المعلومات الجنائية، مفادها أن المدعو محى محمود حنفي إسماعيل، 38 سنة، بائع ومقيم 21 مساكن المرازيق دائرة قسم شرطة التبين، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 6204 لسنة 2018م جنح حلوان "خطف وهتك عرض" مبدأ حبسه 1232018م، مدرج على قوائم الهاربين من السجون باسم يحي إسماعيل حنفي محمود، والهارب من سجن ليمان 440 وادي النطرون خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 6991 لسنة 2009م الخليفة " خطف وهتك عرض " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات.



بالفحص ومن خلال مضاهاة صورة المذكور مع بياناته وصورته الشخصية بقطاع الأحوال المدنية تبين صحة ما ورد من معلومات.



بمواجهة المتهم اعترف بانتحاله اسم يحي إسماعيل حنفي محمود أثناء ضبطه فى القضية رقم 6991 لسنة 2009م الخليفة "خطف وهتك عرض" وعقب ضبطه فى القضية رقم 6204 لسنة 2018م جنح حلوان "خطف وهتك عرض" أدلى ببياناته الصحيحة خشية ضبطه فى واقعة الهروب من السجن.



جارى عرضه على النيابة العامة ومخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.