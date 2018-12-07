الإعدام شنقا لـ 11 من أعضاء الإخوان لقتلهم أفراد الشرطة بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، علي قرار فضيلة مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقا ل 11 من أعضاء جماعة الإخوان لقتلهم أفراد شرطة.





وأشارت تحقيقات القضية رقم 36807 لسنة 2015 بلبيس والمقيدة برقم 1784 ككلي جنوب الزقازيق المتهم فيها كلا من "احمد م ال " و" حسن ع ع" و"سلطان ع س" و" محمد ال م ق" و"أحمد ا م ش" و" محمد ا م ف" و" فاضل ق ع" و"محمد ال م" و" احمد ف ع" و" وائل محمد ال" و" محمد ع ع" لقيامهم بقتل المجني عليهم " احمد م ال م " و" حسام عبد ال محمد" و" محمد ر" محمد" افراد شرطة أنه حال استقلالهم سيارة رقم 6767_16 شرطة حازوا واحرزوا أسلحة نارية وقاموا بإتلاف سيارة شرطة.



وانتهت التحقيقات إلى إحالة القضية للمحكمة والتي اتخذت قرارها المتقدم.