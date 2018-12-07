الإعدام شنقا لـ 11 من أعضاء الإخوان لقتلهم أفراد الشرطة بالشرقية
الخميس 12/يوليه/2018 - 04:02 م
سمر السيد -إسلام علي
صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، علي قرار فضيلة مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقا ل 11 من أعضاء جماعة الإخوان لقتلهم أفراد شرطة.
وأشارت تحقيقات القضية رقم 36807 لسنة 2015 بلبيس والمقيدة برقم 1784 ككلي جنوب الزقازيق المتهم فيها كلا من "احمد م ال " و" حسن ع ع" و"سلطان ع س" و" محمد ال م ق" و"أحمد ا م ش" و" محمد ا م ف" و" فاضل ق ع" و"محمد ال م" و" احمد ف ع" و" وائل محمد ال" و" محمد ع ع" لقيامهم بقتل المجني عليهم " احمد م ال م " و" حسام عبد ال محمد" و" محمد ر" محمد" افراد شرطة أنه حال استقلالهم سيارة رقم 6767_16 شرطة حازوا واحرزوا أسلحة نارية وقاموا بإتلاف سيارة شرطة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة القضية للمحكمة والتي اتخذت قرارها المتقدم.
وأشارت تحقيقات القضية رقم 36807 لسنة 2015 بلبيس والمقيدة برقم 1784 ككلي جنوب الزقازيق المتهم فيها كلا من "احمد م ال " و" حسن ع ع" و"سلطان ع س" و" محمد ال م ق" و"أحمد ا م ش" و" محمد ا م ف" و" فاضل ق ع" و"محمد ال م" و" احمد ف ع" و" وائل محمد ال" و" محمد ع ع" لقيامهم بقتل المجني عليهم " احمد م ال م " و" حسام عبد ال محمد" و" محمد ر" محمد" افراد شرطة أنه حال استقلالهم سيارة رقم 6767_16 شرطة حازوا واحرزوا أسلحة نارية وقاموا بإتلاف سيارة شرطة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة القضية للمحكمة والتي اتخذت قرارها المتقدم.