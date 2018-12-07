جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الثانية للطلبة المقبولين





أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم، عن نتائج قبول الدفعة الثانية لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني.





وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان أن على المقبولين الدخول عبر حساب طلب القبول، وذلك بالضغط على أيقونة الموافقة على تأكيد القبول الإلكتروني، لاستكمال إجراءات قبولهم، مؤكدًا على أن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون مساء يوم الأحد القادم، تمام الساعة السادسة مساءً، والتي سيتم حينها إغلاق أيقونة تأكيد القبول الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فسوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا.





وبين أن الجامعة قامت بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا على حسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة، وكذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها من قبل المتقدم تسلسلياً، حيث يقوم النظام الإلكتروني بإعطائه الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) وحتى الأدنى (وهي الرغبة الأخيرة)، لافتاً إلى أن الطلبة الذين يتم قبولهم في رغبة غير مرغوبة لهم، فإنه يجب عليهم تأكيد القبول إلكترونيًّا في حال أرادوا أن يتم قبولهم، أو أن يستمروا في المنافسة على ترقية القبول في الدفعة اللاحقة في حال توفر مقاعد شاغرة، لأنه في حال عدم التأكيد فإنه سيتم الاستبعاد نهائيًّا من القبول في الجامعة.





وأكد الدكتور الفريدان أهمية ألا يكون لدى الطلبة المقبولين في الجامعة قبول في جامعتين في وقت واحد، ما يتوجب على الطالب إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى وتأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، فسيتم إلغاء قبوله نهائيًّا من الجامعة، مشيرًا إلى أن ترقية الرغبات إلكترونياً للمتقدم في مرحلة القبول الإلكتروني ستكون دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة في حال توفر مقاعد شاغرة، وهو ما يعني أن على الطالب متابعة عملية ترقية القبول خلال مراحل إعلان دفعات القبول.





وأشار إلى أن الطلبة الذين قبلوا في كليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية هم مرشحون للقبول ولا يعد قبولهم نهائيًّا حتى اجتيازهم المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما أو لأحدهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة المذكورة أعلاه، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحيّة من دون الرجوع إلى صاحب طلب القبول، والذين أنهوا المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي في إحدى الكليات الصحية التي تم قبولهم فيها في الدفعة الأولى لا يحتاجون إلى إعادة المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي.





وبين عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن تعليمات إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي للمرشحين في الدفعة الثانية للقبول في كليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية للطلاب والطالبات تتضمن أن على جميع الطلبة المرشحين للقبول بهذه الدفعة الذهاب أولاً لمقر المقابلة الشخصية، وعليهم إحضار أصل بطاقة الأحوال المدنية للطلاب والطالبات أو جواز السفر للطالبات اللاتي لا يملكن بطاقة الأحوال المدنية على أن يكون جواز السفر خاص بالطالبة فقط.





يذكر أن مواعيد المقابلات ستكون في 5 و10 و12 من شهر ذي القعدة المقبل.



