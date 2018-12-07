بعد انطلاقته الأولى في مهرجان كان.. سي سينما الجونة تعرض Hotel Transylvania 3 (فيديو)

بعد انطلاق Hotel Transylvania 3: Summer Vacation في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي بعرض ترويجي ضخم قدمته شركة سوني وبعد نجاح الجزئين الأول والثاني، تعرض سي سينما الجونة الجزء الثالث من فيلم التحريك Hotel Transylvania بدء من الغد الخميس. ويمكن حجز تذاكر السينما أون لاين من خلال موقع السينما دوت كوم.

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation من إخراج جيندي تارتاكوفسكي ويؤدي أصوات الشخصيات النجوم آدم ساندلر، سيلينا جوميز، كيفن جيمس، آندي سامبيرغ ستيف بوشيمي، كيجان مايكل كاي ويحكي الفيلم قصة رحلة عائلية على متن سفينة سياحية فاخرة، بحيث يتمكن دراكولا والوحوش بالقيام بإجازة مميزة وبمجرد أن تغادر السفينة الميناء، يقع دراكولا في حالة من الرومانسية حين يلتقي بقائدة السفينة الغامضة (إريكا).

سي سينما الجونة تتكون من 3 قاعات تتسع إلى 649 فرداً، تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية من نظام دولبي للصوت ومعدات مما يقدم للجمهور تجربة سينمائية فريدة من نوعها، وقد تم إفتتاح سي سينما الجونة خلال الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي.

شركة iProductions تأسست في 2013 كشركة إنتاج متكاملة في مصر بهدف أن تكون الذراع الإنتاجي لمجموعة O-Media القابضة للاستثمارات الإعلامية، والشركة التابعة لها بروموميديا، وقبل تأسيس iProductions كانت بروموميديا تستثمر في إنتاج المحتوى وتملك مكتبة بها 35 عملاً.

ويرأس المنتج أحمد فهمي العضو المنتدب iProductions التي تهدف لأن تكون شركة متكاملة للمحتوى تعمل على تطوير، إنتاج، استثمار وتوزيع محتوى عالي الجودة يلبي متطلبات السوق المصري والعربي بالكامل، وإنتاج برامج ترفيهية وكافة أشكال المحتوى.