محافظ البحر الأحمر: تنفيذ 97% من أعمال إنشاءات 15 عمارة بشلاتين.. والانتهاء من إقامة سوق القصير (صور)

أعلن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس الانتهاء من تنفيذ سوق القصير الجديد بتكلفة 6.2 مليون جنيه يشمل 17 محلا لأغراض مختلفة و2 كافيتريا ومطعم.



وأضاف "عبدالله" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات تم تنفيذ السوق بتصميمات متميزة، مشيرًا إلى أنه يجرى استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيله.



أفيما أكد محافظ البحر الأحمر، أن العمل يجري على قدم وساق في إنهاء الأعمال بإنشاء 15 عمارة بمدينة الشلاتين كسكن إدارى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مموَّل من صندوق الإسكان بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه، وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 97%، وسيتم الانتهاء منها قريبًا ليتم توفير سكن للعاملين بالمصالح الحكومية بالمدينة.



وأشارة عبدالله، خلال تصريحاته اليوم، أن ذلك يأتى فى ظل التطور القائم بالشلاتين، والذى أدى إلى إزدياد حجم العمالة، منوهًا بأنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه ومحطة الرفع لتغذية جميع الوحدات بالمياه، كما تقوم المحافظة بإنشاء محطة تحلية بطاقة 300 كم3 يوميًّا بتكلفة 129 مليون جنيه كمرحلة أولى تحت إشراف جهاز التعمير للمحافظة.