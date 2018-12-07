ساندى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "AVA" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)

فى جو أسرى جمع أفراد العائلة بالأصدقاء المقربين بالقاهرة، احتفلت الفنانة ساندى التونسية، بعيد ميلاد ابنتها "AVA" الأول من زوجها رجل الأعمال على أبو طرية.

حضر الحفل عدد من المشاهير والأصدقاء المقربين لساندى من الوسطين الفنى والرياضى من بينهم الفنانة إيناس على شقيقة ساندى وعماد متعب وزوجته يارا نعوم ومحمد عبدالمنصف وزوجته لقاء الخميسى ودوللى وسامو زين وزوجته الإعلامية دينا صلاح وايمى سالم وزوجها غسان المولى والمطربات نسرين زريق ودوللى شاهين والمطربة ساندى.